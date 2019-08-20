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فن

رامي عبد الرازق بلجنة مشاهدة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:39 م
رامى عبد الرازق
رامى عبد الرازق
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تشكيل لجنة المشاهدة الخاصة باختيار الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة التي ستعقد في شهر فبراير المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها السيناريست والناقدة ماجدة خير الله والمخرجة هبة يسري والناقد رامي عبد الرازق والناقدة الشابة علياء طلعت.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي إنه حرص في الدورة الرابعة المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، علي أن تكون النسبة الأكبر في لجنة مشاهدة المهرجان من النساء والكفاءات السينمائية من الشباب وأصحاب الخبرات، خاصة وأن المهرجان موجه بالأساس للعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وجعلها عنصر فاعل به وأكد أن لجنة مشاهدة المهرجان بدأت عملها بالفعل لاختيار أفلام دورتها الرابعة.

ويكتب الناقد الفني رامي عبد الرازق بعدة جرائد ومجلات وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA ) والاتحاد الدولي لنقاد السينما ( الفيبريسي) ولجنة النقاد الدولية بمهرجان كان السينمائي الدورة الثامن والستين 2015 ومدير أسبوع النقاد الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 39 وعضو لجنة المشاهدة والأختيار بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الأسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومحاضر زائر بكلية الآداب جامعة عين شمس – قسم النقد والدراما.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.

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