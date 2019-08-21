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ثقافة

ثقافة الشرقية تناقش مشكلات الشباب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث استمرت فعاليات برنامج يلا نغنى بقصور ثقافة "العاشر من رمضان، الزقازيق، منيا القمح، ديرب نجم، الصالحية، الطفل بالحلمية، أبو كبير"، ومكتبتى "كفر صقر، صفط زريق"، وبيوت ثقافة "بردين، القنايات، شنبارة الميمونة".

احتفلت مكتبة كفر صقر وقصر ثقافة الطفل بالحلمية باليوم العالمي للشباب بورشة فنية وندوة عن "ما يدور بعقول الشباب من أحلام وخطط للمستقبل ولبلدهم" ألقاها أسامه ذكري، تحدث خلالها عن دور الشباب في المجتمع، وأهم مشكلات الشباب، وفي نفس السياق وبنفس الموضوع عقد بيت ثقافة الإبراهيمية ندوة وتمت مناقشة أهم مكتسبات المؤتمر الوطني السابع للشباب يوليو 2019 من تمكين الشباب وبناء جسور التواصل معهم وتأهيلهم للقيادة.

احتفل قصر ثقافة أبو كبير بيوم وفاء النيل بمحاضرة عن قدسية النيل عند قدماء المصريين وكيفية الحفاظ عليه، ونفذ قصر ثقافة الصالحية الجديدة برنامج قصة وقصقوصة وعروسة، كما نفذ بيت ثقافة الإبراهيمية وقصر ثقافة الزقازيق مبادرة يلا نرسم.

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