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برنامج فرصة: هدفنا تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:34 ص
الدكتور عاطف الشبراوي
الدكتور عاطف الشبراوي - مستشار برنامج فرصة
محمد عبد المنعم
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، إن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين الاقتصادي المساندة لشبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

وأضاف الدكتور عاطف الشبراوي، أن البرنامج يستهدف القادرين علي العمل من المستفيدين من هذه الشبكة الحمائية، ويتم تنفيذه بالتعاون وشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي.

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي، أن البرنامج يعتمد علي تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والانتقال بالأفراد من المساعدات والاتكالية إلى الاستقلال والحياة الكريمة، وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية وجعلها اكثر قدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور عاطف الشبراوي، إلى أن برنامج فرصة بدأ في التحرك والتفاعل مع الفرص التي وفرتها الشركات والتي لاحت من جراء الحراك الذي أحدثته الورش المختلفة التي تمت بمشاركة من الجمعيات الأهلية التي تعمل في التمكين الاقتصادي وتفعيلًا للاتفاقات التي وقعتها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل.

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