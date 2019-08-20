سوسن بدر تكشف سر مشاركتها في مسلسل أبو العروسة

قالت الفنانة سوسن بدر؛ إنها شاركت في 3 مسلسلات في وقت واحد منها أهو ده اللي صار، وأبو العروسة، وزي الشمس. مشيرة الي أنها شاركت أيضا في 120 حلقة من مسلسل أبو العروسة.



وأضافت سوسن بدر خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أن مسلسل أبو العروسة مهم جدا في هذه الفترة لانه اعاد للاذهان الطبقة الوسطى؛ والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث كان يناقش قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها.



وأشارت سوسن بدر؛ إلى أن مسلسل أبو العروسة شبه كل المصريين؛ ويناقش قضايا قريبة من همومهم اليومية.