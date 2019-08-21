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ثقافة

الولد الذهبي.. كتاب فؤاد قنديل على طاولة ثقافة الجيزة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقشت مكتبة الحلف الشرقي بأطفيح كتاب بعنوان "كيف تتعايش مع مرض السكر" تأليف الكاتب جوان جوميز، ودارت عن أسباب الإصابة بمرض السكر وكيفية التحكم فيه والتعايش معه بكل ثقة، بينما ناقش بيت ثقافة المناجم قصة "نوح عليه السلام" تأليف الكاتب عبد السلام عشرى، كما ناقشت مكتبة الناصرية قصة "إسماعيل والغداء" تأليف الكاتب إبراهيم عزوز، وناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان "الولد الذهبي" تأليف الكاتب فؤاد قنديل، كما ناقش بيت ثقافة البراجيل قصة "فن القيادة" لمجموعة التنمية البشرية للأطفال.

وشهد قصر ثقافة الجيزة تنفيذ عدد من الورش الفنية، الأولى فى تدريبات البالية للكبار والصغار، والثانية فى تدريب الكمان، والثالثة فى تدريب الجمباز للأطفال، والرابعة فى رسم للأطفال لعمل طبيعة صامته باستخدام الألوان المختلفة، والخامسة فى الخياطة والتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر، والسادسة "كورشية" للسيدات، والسابعة فى تدريبات الفنون الشعبية للأطفال.

كما أقامت مكتبة دور التربية ورشة فنية لعمل لوحة للغار وأمامه الحمام باستخدام فن الأورجامي وورق الكانسون للأطفال، إلى جانب اسكتش بالعرائس الجوانتي، وعرض مسرح العرائس بالتعاون مع مركز طفل المنيرة الغربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية وتنورة تراثية احتفالًا بعيد رأس السنة الهجرية، ونظمت مكتبه سقارة مسابقة في المعلومات العامة للأطفال.

ونفذت مكتبتا الطلبة والطالبات وأم خنان ورشة الكورشية لعمل جوارب وجوانتي باستخدام الخيط الصوف، بينما أقام بيت ثقافة الصف ورشة فنية عن وفاء النيل باستخدام الألوان المختلفة للأطفال، كما أقامت مكتبة السلام ورشة بعنوان "وفاء النيل" باستخدام الألوان المختلفة.

وأقامت مكتبة منشأة البكاري ورشة فنية لرسم خروف العيد باستخدام الألوان المختلفة، بينما أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة تعليم رسم شخصيات كرتونية للأطفال، كما أقامت مكتبة الدقي ورشة فنية لكيفية استخدام الألوان المائية للأطفال.

وعقدت مكتبة ساقية مكي محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ على نهر النيل" ودارت عن أهمية نهر النيل، فهو منبع الحياة في مصر وعليه تقوم الزراعة منذ القدماء المصريين، كما أقام بيت ثقافة أوسيم ورشة حكى بعنوان "قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوروبي" تناولت أن قناة السويس في تلك الفترة تخضع للاستعمار وكانت مطمعا ولها أهمية لموقعها الاستراتيجي.

وعقدت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان "سلسة موسوعة الطفل" عن المعادن وأنواعها وأماكن تواجدها وكيفية استخدامها والأغراض العملية والعملية لها، بينما أقامت مكتبة بولاق الدكرور محاضرة بعنوان "كيفية الانتماء لحب الوطن"، ودارت عن تعريف كلمة وطن هو المكان الذي يولد ويعيش فيه الإنسان وتربطه فيه علاقات كثيرة.

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