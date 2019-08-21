البترول: اهتمام أجنبي بضخ الاستثمارات في مصر

ارتفع حجم إنتاج مؤسسة البترول الكورية، من الزيت الخام يوميا لـ12 ألف برميل، ضمن الإجراءات المحفزة التي تمتلكها الحكومة المصرية للترويج للاستثمار.





قال تقرير صادر عن وزارة البترول اليوم، إن المؤسسة أعلنت رغبتها عن ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع البترولي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، بالإضافة لإنجازات الحكومة على المستوى الاقتصادي والمالي باعتراف المؤسسات الأجنبية الدولية.





أوضح التقرير أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في منطقة خليج السويس، إذ تعد بيئة خصبة لاكتشافات النفط والغاز.



