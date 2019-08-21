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اقتصاد

البترول: اهتمام أجنبي بضخ الاستثمارات في مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:02 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
ارتفع حجم إنتاج مؤسسة البترول الكورية، من الزيت الخام يوميا لـ12 ألف برميل، ضمن الإجراءات المحفزة التي تمتلكها الحكومة المصرية للترويج للاستثمار.

قال تقرير صادر عن وزارة البترول اليوم، إن المؤسسة أعلنت رغبتها عن ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع البترولي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، بالإضافة لإنجازات الحكومة على المستوى الاقتصادي والمالي باعتراف المؤسسات الأجنبية الدولية.

أوضح التقرير أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في منطقة خليج السويس، إذ تعد بيئة خصبة لاكتشافات النفط والغاز.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة أكدت اهتمامها زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم فى فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الانتاج مؤكدًا على الرغبة فى الدخول فى المزايدات الجديدة التى سيطرحها قطاع البترول فى الفترة القادمة.

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