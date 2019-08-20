150 ألف جنيه.. رئيس اتحاد اليد يصحح تصريحاته السابقة حول صرف 1500 جنيه مكافأة الفوز بـ كأس العالم

قال هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، إن وزارة الشباب والرياضة هي الراعي الأساسي والوحيد لكرة اليد، لافتا إلى أن الاتحاد لا يوجد به لائحة تمكنه من صرف مكافآت للاعبين.



وأضاف هشام نصر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه تم صرف مكافأة قدرها 59 ألف جنيه لكل لاعب من منتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم.



وتابع هشام نصر: "مكافأة الميدالية الذهبية في كأس العالم 112 ألف جنيه لكل لاعب، ووزير الشباب والرياضة رفع المكافأة إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب".



وأكمل هشام نصر: "ما تم صرفه من الاتحاد عبارة عن مكافأة تحفيز للمباريات وكانت تقدر بـ 1500 دولار وليس بالجنيه المصري".

