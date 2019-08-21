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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. أسعار هيونداى كارينز بعد التخفيضات.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:24 ص
سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة
كريم عاطف - احمد بيسو
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده سوق السيارات الجديدة في مصر، ونستعرض في السطور التالية أسعار سيارات هيونداي كارينز 2019 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

اسعار سيارات هيونداي كارينز 2019 المستعملة في مصر

فقد جذبت هيونداي كارينز موديل 2019، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

ويتراوح سعر السيارة هيونداي كارينز موديل 2019 والقريبة منها بين 400 و420 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار سيارة هيونداي كارينز موديل 2019 في سوق السيارات المصرية.

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