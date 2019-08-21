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ديني

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:00 ص
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
محمد شحتة
كشف الشيخ رمضان عبد المعز، عن أول يهودي وطأت قدماه أرض مصر حينما كان يعيش بنو إسرائيل ضيوفا على مصر لأنهم ليسوا من أهلها، منوهًا بأن أول يهودي دخلها هو سيدنا يوسف الصديق.

وقال "عبد المعز"، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أنهم سموا بنو إسرائيل وإسرائيل هو سيدنا يعقوب والقرآن سماه يعقوب وإسرائيل، لقوله تعالى "وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِين"، وكذلك قوله تعالى "كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ".

وأشار إلى أن أولاد سيدنا يعقوب اثني عشر ولدا من بينهم سيدنا يوسف، وكان هو أول من دخل إلى أرض مصر في عهد الهكسكوس وهم طائفة من الرعاة في شرق آسيا.

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