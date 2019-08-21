في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، عن أول يهودي وطأت قدماه أرض مصر حينما كان يعيش بنو إسرائيل ضيوفا على مصر لأنهم ليسوا من أهلها، منوهًا بأن أول يهودي دخلها هو سيدنا يوسف الصديق.





وقال "عبد المعز"، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أنهم سموا بنو إسرائيل وإسرائيل هو سيدنا يعقوب والقرآن سماه يعقوب وإسرائيل، لقوله تعالى "وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِين"، وكذلك قوله تعالى "كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ".



