مصطفى قمر يحصد 900 ألف مشاهدة بـ س من الناس .. فيديو

حصد الفنان مصطفى قمر بأغنيته الجديدة «س من الناس»، 900 ألف مشاهدة، بعد طرحها في 2 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد «ضحكت ليا».



أغنية «س من الناس» لـ مصطفى قمر، من كلمات: تامر حسين، وألحان: رامى جمال، وتوزيع وميكس: توما، وإنتاج: شركة ماب للإنتاج الفني.



ويتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد ابراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.



كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحي محمد علي والحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حمادة السيد والحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نستني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمي» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.