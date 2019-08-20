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رياضة

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:54 م
أحمد كشري لاعب الأهلي
أحمد كشري لاعب الأهلي
حسام الحارتي
أكد أحمد كشري لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، أنه توقع رحيل مارتن رسالتي ، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من بيراميدز والخروج من كأس مصر .


وأضاف خلال لقائه بفضائية : تايم سبورت "، أنه على استعداد تام لتولي منصب المدرب العام داخل النادي الأهلي مع أحد المديرين الفنيين الأجانب .

وأوضح أحمد كشري ، أن المدرب العام لابد ان يكون بجوار المدير الفني للفريق في كافة القرارات معلقا :" المدرب العام يجب أن يكون يكون في ظهر المدير الفني ولا يتبرأ منه وقت الإخفاق".

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