محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي والذي تم إقامته بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار والذي أنهى الكثير من مشكلات المستثمرين في استخراج تصاريح العمل والإجراءات المتبادلة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار.



وأشاد المحافظ بالتطور التكنولوجي الحديث الذي يعمل به المركز بما يوافق المنظومة الرقمية التى بدأت خطواتها الأولى بالمحافظة.



وأضاف بان النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات وفتح اسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.



وقدم المحافظ خلال الزيارة التهنئة الي المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توليه مهام منصبه خلال مرافقته للمحافظ في الجولة وتمنى له التوفيق لخدمة حركة الاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة.