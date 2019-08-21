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اقتصاد

الصادرات والواردات تفحص 49.6 ألف رسالة أغذية في 6 أشهر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:44 ص
صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة فحصت نحو 49.595 ألف رسالة غذائية، بإجمالي وزن 20.1 مليون طن، تم قبول 48.2 ألف رسالة بوزن 19.95 مليون طن خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2019.

وأضاف اللواء إسماعيل جابر، في تصريحات له اليوم، أن تلك الرسائل كانت عبارة عن "حبوب، ولحوم، وأسماك، وزيوت ودهون نباتية".

وأوضح اللواء إسماعيل جابر أنه تم رفض نحو 1408 رسائل، بإجمالي وزن 142.904 ألف طن عبارة عن "تفاح، سمك هارنج، إضافات أعلاف، رقائق ذرة، كبدة وكلاوي مجمدة، سكر بنى، جبن أنواع، بابريكا، عطور، زبدة فول سوداني، عنب طازج، مستحضرات تجميل، لوز بقشره، حلوى جافة، مربى، كاليماري، تين مجفف، عنب طازج، أرز بسمتي، شيكولاتة".

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن إجمالي الرسائل التي تم فحصها بالمعامل المركزية بالهيئة خلال الـ6 أشهر الأولى من 2019 بلغت 131.836 رسالة.

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