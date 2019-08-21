آخرهم بوكي وسترلينج.. تعرف على أبرز اللاعبين بقائمة الهاتريك آخر 9 سنوات بالدوري الإنجليزي

بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2019-2020 لتبدأ معه متعة تسجيل الأهداف المعتادة من قبل النجوم المتواجدين بالدوري حاليا وقد سجل الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هاتريك أمام وست هام الإنجليزي حيث انتهت نتيجة المباراة بفوز فريقه 5-0 .



كما سجل الفنلندي بوكي لاعب نوريتش سيتي الانجليزي هاتريك أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي وانتهت المباراه بفوز فريقه بنتيجة 3-1 وذلك ليصبحوا في صدارة هدافي الدوري الانجليزي لهذا العام ويدخلون قائمة الهاتريك المسجلة بالدوري الإنجليزي .



ويستعرض صدى البلد أبرز أسماء اللاعبين الذين سجلوا هاتريك آخر 9 سنوات بالدوري الإنجليزي:



- الأرجنتيني كارلوس تيفيز

- الإنجليزي واين روني

- الإيفواري ديدييه دروجبا

- الإيطالي ماريو بالوتيلي

- الفرنسي لويس ساها

- البوسني إدين دجيكو

- الإنجليزي فرانك لامبارد

-الإنجليزي ستيفن جيرارد

-الإسباني فرناندو توريس

-الويلزي جاريث بيل

-الأورجوياني لويس سواريز

-الهولندي روبين فان بيرسي

-الكاميروني صامويل إيتو

-البلجيكي إدين هازارد

-الألماني أندريه شورله

-الإيفواري يايا توريه

- الاسباني دييجو كوستا

-التشيلي أليكس سانشيز

-الهولندي فينالدوم

-الجزائري رياض محرز

-السنغالي ساديو ماني

-الفرنسي أوليفيه جيرو

- الانجليزي جيمي فاردي

-البلجيكي روميلو لوكاكو

-الاسباني ألفارو موراتا

-الانجليزي هاري كين

-المصري محمد صلاح

-البرازيلي روبرتو فيرمينو

- الأرجنتيني سيرخيو أجويرو



وآخرهم رحيم سترلينج الإنجليزي والفنلندي بوكي.

