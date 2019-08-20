نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أن هناك عددا من القرارات يجب اتخاذها من اللجنة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك عدد من البنود أرى ضرورة تغييرها في أسرع وقت"، متابعًا "من أهم البنود، البند المتعلق بالوضع الحالي بتعيين المدير التنفيذي كمسؤول عن إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، يجب أن يتم ايجاد حل آخر مثل اختيار أفضل رؤساء الأندية أو اقتراحات أخرى".



وأكد أنه يجب النظر لملف الكرة المصرية، أرى انه يجب ان تكون هناك فترة انتقالية بين المواسم وتوفير 3 أشهر مثلا للاستعداد للموسم الجديد".

