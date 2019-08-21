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اقتصاد

التموين: استثمارات بـ 50 مليار جنيه في المناطق التجارية اللوجيستية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:05 ص
عشماوي
عشماوي
محمد صبيح
كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة حاليًا بتنفيذ 18 مشروعًا بقطاع المناطق التجارية اللوجستية في مجال التجارة الداخلية عبر 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، في تصريحات له اليوم، أنه من المقرر التوسع في إنشاء تلك المناطق علي مستوي محافظات مصر خصوصا الصعيد نظرا لأهميتها في خفض أسعار السلع وتوفير فرص العمل.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع محافظة قنا في انشاء أن المنطقة اللوجيستية بموقع متميز على طريق "قنا- سوهاج "الصحراوى الغربى .

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تلك المنطقة تخدم مدن "قنا ونقادة والوقف ونجع حمادى" بالإضافة إلى "التجمع العمرانى الجديد غرب قناة، موضحا أنها ستقام على مساحة 15.5 فدان وتوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة.

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوى، إلى أنه سيتم تخصيص 10 أفدنة أخرى بجوار المنطقة اللوجيستية للتوسع في إقامة أنشطة تجارية وترفيهية جديدة مستقبلا.

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