كشري: ميتشو لديه خبرات أفريقية.. ولاسارتي يخطئ في إدارة المباريات

أكد أحمد كشري، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك لديه خبرات أفريقية كبيرة .





وأضاف أحمد كشري خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت"، أن الدوري المصري من أصعب الدوريات التي من الصعب التأقلم معها بكل سهولة.





وأعرب أحمد كشري عن تمنياته بتحقيق الصربي ميتشو مزيدًا من النجاحات داخل نادي الزمالك.



