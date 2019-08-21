كشري: ميتشو لديه خبرات أفريقية.. ولاسارتي يخطئ في إدارة المباريات

أكد أحمد كشري، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك لديه خبرات أفريقية كبيرة .
وأضاف أحمد كشري خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت"، أن الدوري المصري من أصعب الدوريات التي من الصعب التأقلم معها بكل سهولة.
وأعرب أحمد كشري عن تمنياته بتحقيق الصربي ميتشو مزيدًا من النجاحات داخل نادي الزمالك.
وأوضح أحمد كشري أن المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، كان لا يستطيع قيادة المباريات بمهارات عالية معلقا: "تغييرات لاسارتي كانت غير صحيحة والمشكلة الأساسية له كانت تتمثل في إدارة المباريات".