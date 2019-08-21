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اقتصاد

خبيرة مالية تتوقع تراجع تأثير تعديلات قانون الضرائب على أذون الخزانة في البنوك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:49 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
توقعت مونيت دوس، محللة أسواق المال، أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، موضحة أنه بموجب تلك التعديلات سيتم حساب تكلفة الأذون الخزانة عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات منها بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك.

وأوضحت مونيت دوس، في تصريحات لها اليوم، أنه من المحتمل أن تطيل البنوك آجال الودائع حتى تستطيع اعطاء قروضًا طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد مقابل المفروض من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.

كما توقعت مونيت دوس، حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي عند نسبة 22% تقريبا و18% لكل من بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الفترة 2019-2024 مع تخصيص البنوك لحجم اقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما.

وأشارت مونيت دوس، إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024 من 22.6% في 2019 ، مع انخفاض المعدل لـ 14.3% في 2024 من 18.5% في 2019 لبنك كريدي أجريكول أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي. 

واستطرد مونيت دوس: أما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، زيادة راس المال المتوقعة في 2020 مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة الي صافي ارباح محتجزة، يمكن ان يؤدي الي وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024.

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