ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد كشري: علي معلول أفضل لاعب وجميع اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:15 ص
علي معلول لاعب النادي
علي معلول لاعب النادي الأهلي
حسام الحارتي
أكد أحمد كشري لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ،أن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو أفضل لاعب لموسم "2019".

وأضاف كشري خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن الموسم الماضي للدوري المصري شهد تألق اللاعبين الأجانب، واختفاء المصريين .

وتابع نجم الأهلي السابق، :" كافة اللاعبين المصريين لم يظهروا بالمستوى المتوقع خلال الموسم الماضي، وكافة الاجانب أظهروا قدرتهم بطريقة مميزة".

ترشيحاتنا

رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

ظريف للسعودية: إذا كنت أنا «مجرفة».. سنرسل إليكم قاسم سليماني للحوار

رسميا .. المقاولون العرب يضم لاعب سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري

رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء