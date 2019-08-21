أحمد كشري: علي معلول أفضل لاعب وجميع اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع

أكد أحمد كشري لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ،أن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو أفضل لاعب لموسم "2019".



وأضاف كشري خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أن الموسم الماضي للدوري المصري شهد تألق اللاعبين الأجانب، واختفاء المصريين .



وتابع نجم الأهلي السابق، :" كافة اللاعبين المصريين لم يظهروا بالمستوى المتوقع خلال الموسم الماضي، وكافة الاجانب أظهروا قدرتهم بطريقة مميزة".



