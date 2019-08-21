طلعت يوسف: البطولة العربية من أولوياتي ولا أفكر في كأس مصر

قال طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إن الفريق يخوض جميع التدريبات من أجل الاستعداد للبطولة العربية وكأس مصر .



وأضاف طلعت يوسف خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن نادي الاتحاد مازال يحتاج إلى تدعيمات كثيرة داخل صفوف الفريق ،على الرغم من إتمام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية .



وأوضح طلعت يوسف أن بطولة كأس مصر لديه حسابات خاصة، مشيرا إلى ترشح كافة الاندية إلى التتويج بها معلقا :" بطولة قصيرة ".



وتابع المدير الفني للاتحاد السكندري طلعت يوسف: "صعب أفكر في بطولة كأس مصر التركيز الأهم في البطولة العربية

