ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف: البطولة العربية من أولوياتي ولا أفكر في كأس مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:45 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
حسام الحارتي
قال طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إن الفريق يخوض جميع التدريبات من أجل الاستعداد للبطولة العربية وكأس مصر .

وأضاف طلعت يوسف خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن نادي الاتحاد مازال يحتاج إلى تدعيمات كثيرة داخل صفوف الفريق ،على الرغم من إتمام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية .

وأوضح طلعت يوسف أن بطولة كأس مصر لديه حسابات خاصة، مشيرا إلى ترشح كافة الاندية إلى التتويج بها معلقا :" بطولة قصيرة ".

وتابع المدير الفني للاتحاد السكندري طلعت يوسف: "صعب أفكر في بطولة كأس مصر التركيز الأهم في البطولة العربية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلعت يوسف: شرف لي تدريب الاتحاد السكندري

طلعت يوسف: الأجواء غير مريحة داخل الاتحاد السكندري ونأمل في توفير صفقات

طلعت يوسف: ميزانية الاتحاد السكندري تخطت 80 مليون جنيه هذا الموسم

مصيلحي وطلعت يمثلان الاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية بالمغرب

عمر جابر عقب هزيمة الاهلى: نأمل في تحقيق جميع الألقاب هذا الموسم

ترشيحاتنا

عائلة تعثر على ضفدع في السلطة .. فيديو

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

بـ قميص أحمر مشجر ومفتوح.. محمد رجب يبهر متابعيه في أحدث إطلالة.. شاهد

ألقى جثته على الدائري.. تفاصيل ذبح جزار لـ تاجر جمال في الجيزة

نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي

رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى موناكو الفرنسي

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

اخبار الرياضة .. أول إجراء من ميتشو تجاه لاعبى الزمالك.. صفقات تركي آل الشيخ.. والجناينى رئيسا لاتحاد الكرة

الخامسة..تركي آل الشيخ يعلن عن صفقة جديدة من الليجا لـ ألميريا

طلعت يوسف: البطولة العربية من أولوياتي ولا أفكر في كأس مصر

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

كريستيانو رونالدو يدفع 340 ألف دولار لإسكات فتاة الاغتصاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019