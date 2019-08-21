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إليسا تستمر فى إثارة الجدل.. إعلان الاعتزال بعد خلافات مع روتانا.. القصة كاملة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:08 ص
إليسا
إليسا
محمد نبيـل
  • التشكيك في حقيقة إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي أشعل غضبها
  • اتفاق مع الشركة الرقمية الفرنسية ديزر سبب حذف أغنياتها من يوتيوب

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها على "تويتر" هي الأولى بعد إعلان قرارها اعتزالها المفاجئ، والذى أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعد فترة من طرح ألبومها الجديد، حيث عبرت عن حبها لجمهورها الذي ساندها عندما أعلنت هذا القرار.

وكتبت إليسا في تغريدتها الجديدة، : "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوما جديدا فى الطريق".

واختتمت الفنانة اللبنانية اليسا رسالتها بـ تشويق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديدة تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.

وكان آخر أعمال إليسا طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

الكثير من المتابعين يعتبر قرار إليسا ما هو إلا وسيلة ضغط بعد الأزمة الكبيرة التى نشبت أواخر العام الماضي، بين المطربة المثيرة للجدل وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، حيث استشاطت غضبا بعد حذف روتانا أعمالها الفنية من كليبات وأغنيات أنتجتها الشركة، من يوتيوب.

قرار روتانا جاء عقب الاتفاق الذي وقعته مع الشركة الرقمية الفرنسية ديزر DEEZER، والذي من أبرز تداعياته، حذف المحتوى الكامل لـ"روتانا" من قناة "يوتيوب" وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد وهو DEEZER.

وأعربت إليسا وقتها عن استيائها، حيث كتبت في تغريدة لها عبر "تويتر": "إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات".

ومؤخرا تم التشكيك فى حقيقة إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي، حيث حقق لها الإعلان عن المرض نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع طرح ألبومها، ولا سيما كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي طرحتها العام الماضي، وحصل على ملايين المشاهدات بجانب حملة ضخمة داعمة لـ إليسا في رحلتها مع المرض.

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