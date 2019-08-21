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رياضة

سمير عثمان: لم نوقف جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:31 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
محمد رشاد
نفى سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد عن إيقاف الحكم جهاد جريشة، على خلفية الاعتراضات على قراراته التحكيمية في لقاء الأهلي وبيراميدز.

وأضاف سمير محمود عثمان، خلال مداخلة أُجريت معه فى برنامج اللعيب مساء الثلاثاء ـ :"لست مُجبرًا على تصحيح ما يتم تناوله على لساني بصورة خاطئة".

وأوضح سمير محمود عثمان، أنه لن يستعين بحكام أجانب بنفس العدد الذي شهدته المواسم الماضية طالما الحكام مجيدين كعادتهم.

وأشار سمير محمود عثمان، إلى أنه سيُعلن اسم 25 حكمًا لإدارة مباريات الموسم المقبل 2019/ 2020 من بطولة الدوري، وسيترك 10 أسماء دون أن يُعلنها حتى يترك فرصة للحكام في الدرجة الأولى لبذل أقصى ما لديهم للظهور في الممتاز.

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