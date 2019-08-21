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رياضة

سوهاج يتعادل مع فاركو وديا خلال معسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:29 ص
فريق سوهاج
فريق سوهاج
رباب الهوارى
انتهت ثالث وديات فريق سوهاج مع فريق فاركو بالتعادل الإيجابي بمعسكر الإسكندرية بالأكاديمية البحرية ،ضمن الاستعدادات التي يخوضها فريق سوهاج للموسم الجديد من دورى القسم الثانى .

سجل هدف سوهاج اللاعب عادل رجب واستطاع فريق فاركو ادراك التعادل ، لتخرج المباراة بهذه النتيجة ،بعد مباراة مثيرة وحماسية بين الطرفين .

ويذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وقال أبو العينين شحاتة المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد " إنه دخل المعسكر بالإسكندرية بعد انتهاء المعسكر القصير بالقاهرة الذي استغرق 72 ساعة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي تخلله اللقاء الودي مع فريق البلاستيك.

وأضاف أنه سيخوض 12 مباراة ودية للوقوف على مدى جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.

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