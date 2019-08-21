سوهاج يتعادل مع فاركو وديا خلال معسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

انتهت ثالث وديات فريق سوهاج مع فريق فاركو بالتعادل الإيجابي بمعسكر الإسكندرية بالأكاديمية البحرية ،ضمن الاستعدادات التي يخوضها فريق سوهاج للموسم الجديد من دورى القسم الثانى .





سجل هدف سوهاج اللاعب عادل رجب واستطاع فريق فاركو ادراك التعادل ، لتخرج المباراة بهذه النتيجة ،بعد مباراة مثيرة وحماسية بين الطرفين .





ويذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .





وقال أبو العينين شحاتة المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد " إنه دخل المعسكر بالإسكندرية بعد انتهاء المعسكر القصير بالقاهرة الذي استغرق 72 ساعة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي تخلله اللقاء الودي مع فريق البلاستيك.



