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رياضة

رسمياً.. رفع قيمة مكافأة منتخب ناشئي اليد إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:28 ص
منتخب ناشئي اليد
منتخب ناشئي اليد
محمد رشاد-عمرو الحلواني
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رفع قيمة مكافآت منتخب كرة اليد للناشئين الحاصل مؤخرًا على بطولة كأس العالم بمقدونيا، وتم رفع قيمة المكافأة من 112.500 إلى 150 ألف جنيه.

ويصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

يأتي ذلك تقديراً للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدي شباب مصر بحصولهم على بطولة العالم للناشئين في كرة اليد بمقدونيا، ومثالاً يحتذى به لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.

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