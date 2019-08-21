رسمياً.. رفع قيمة مكافأة منتخب ناشئي اليد إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رفع قيمة مكافآت منتخب كرة اليد للناشئين الحاصل مؤخرًا على بطولة كأس العالم بمقدونيا، وتم رفع قيمة المكافأة من 112.500 إلى 150 ألف جنيه.





ويصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.



