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أخبار العالم

الولايات المتحدة تتحدى الصين وتبيع مقاتلات إف 16 لـ تايوان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:41 ص
أف 16
أف 16
أحمد سيف الدين
أعلن البنتاجون الأمريكي، صباح الأربعاء، موافقة وزارة الخارجية على بيع طائرات "أف-16" إلى تايوان وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي تبديها الصين على تلك الصفقة.

ووفقا لما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية، وافقت الخارجية على عقد صفقة مع تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، تسمح لها ببيع طائرات أف 16 رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.

وقالت الوزارة، في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".

وأعلنت الصين، السبت، أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.

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