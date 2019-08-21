الولايات المتحدة تتحدى الصين وتبيع مقاتلات إف 16 لـ تايوان

أعلن البنتاجون الأمريكي، صباح الأربعاء، موافقة وزارة الخارجية على بيع طائرات "أف-16" إلى تايوان وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي تبديها الصين على تلك الصفقة.
ووفقا لما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية، وافقت الخارجية على عقد صفقة مع تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، تسمح لها ببيع طائرات أف 16 رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.
وقالت الوزارة، في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".
وأعلنت الصين، السبت، أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.
ووفقا لما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية، وافقت الخارجية على عقد صفقة مع تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، تسمح لها ببيع طائرات أف 16 رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.
وقالت الوزارة، في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".
وأعلنت الصين، السبت، أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.