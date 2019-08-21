الولايات المتحدة تتحدى الصين وتبيع مقاتلات إف 16 لـ تايوان

أعلن البنتاجون الأمريكي، صباح الأربعاء، موافقة وزارة الخارجية على بيع طائرات "أف-16" إلى تايوان وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي تبديها الصين على تلك الصفقة.



ووفقا لما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية، وافقت الخارجية على عقد صفقة مع تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، تسمح لها ببيع طائرات أف 16 رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.



وقالت الوزارة، في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سي/دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".



وأعلنت الصين، السبت، أنها قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع أسلحة إلى تايوان.