جدول زمني لتطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة بأحياء السويس

عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا مساء أمس بحضور رؤساء الأحياء لمناقشة خطة تكثيف أعمال النظافة ومنظومة جمع القمامة من المنازل على مستوى الأحياء.





استعرض رؤساء الاحياء خطة وبرنامج العمل في منظومة النظافة والجمع السكني.





واكد السكرتير العام علي ان المحافظة علي استعداد لتوفير كافة الامكانيات لدعم المنظومة من خلال زيادة المعدات والاجهزة المستخدمة والعمالة لتنفيذ العمل لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة إعتبارا من اول سبتمبر 2019 بعدد من المناطق لكل حي ، ووضع جدول زمني لتطبيقها بجميع بمدن المحافظة.





وطالب اللواء طارق عبد العظيم من رؤساء الاحياء بتجهيز المعدات اللازمة وصيانتها وتوفير العمال لبدء العمل بالمواقع المحددة .



