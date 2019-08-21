ألقى جثته على الدائري.. تفاصيل ذبح جزار لـ تاجر جمال في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت قيادة اللواء محمد الشريف، تفاصيل العثور على جثة تاجر مذبوحًا بالقرب من الطريق الدائري.





الواقعة بدأت بتلقي قسم الهرم بلاغًا يفيد بالعثور علي جثة المدعو "خالد ع . أ م" 53 سنة، تاجر مقيم شارع الطناطي ملقاة داخل قناة بأرض زراعية كائنة، بجوار الطريق الدائري، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة من الناحية اليمنى، وآخر قطعي أعلى الذقن، والعثور بجواره علي رداء قفطان مدمم.





وعلي الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع . م . س" 23 سنة، صاحب محل جزارة في شارع السادات، كفر الجبل مقيم بدائرة القسم.





كما تبين من التحريات مشاهدته صحبة المجني عليه في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.





وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه كان مدينًا للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ الواقعة حضر إليه بمحل عمله وطالبه بسداد المبلغ المالي ولكنه عجز عن الدفع فطلب منه الإرشاد عن محل إقامته كضمان لجدية السداد.





وأضاف المتهم أنه عقد العزم علي التخلص منه وفي سبيل ذلك قام بإخفاء سلاح أبيض سكين بين طيات ملابسه واصطحبه إلي مكان العثور علي الجثة وأجهز عليه بالسكين حتي فارق الحياة واستولي منه علي مبلغ 400 جنيه كان بحوزته.



