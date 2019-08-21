الأنبا صربامون يتمم سيامة راهبين جديدين في دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون

تمم نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الراهبين الجديدين اجتازا فترة الاختبار الرهباني.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم قبول اثنين من راغبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار ذاتها، والراهبان الجديدان، هما، الراهب بترونيوس الأنبا بيشوي، والراهب جورج الأنبا بيشوي.



وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالذكري الثالثة والثلاثين لدخوله دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون كطالب رهبنة تحت الاختبار.