كنت بفتكر المشاكل الكبيرة.. صلاح عبد الله يكشف عن طريقة تعامله مع الأزمات في حياته

نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر حسابه على تويتر يكشف فيه عن أزماته التى مر بها فى حياته، وكيف تعامل معها.





وكتب صلاح عبد الله : "هقولكم حاجة مهمة، كل مرة أمر فيها بمشكلة كبيرة ربنا يلهمني استرجاع المشاكل الكبيرة الكتيرة اللي عشتها وإزاي مع كل مشكلة وقتها كنت بحس إن حياتي انتهت واللي حصل إن المشكلة هيا اللي انتهت أما أنا فلسه ولسه بكتبلكم أهه صباح الخير وتصبحوا على كل خير".





وكان صلاح عبد لله قد فاجأ متابعيه بنشر تغريدة ساخرة قال من خلالها :" ‏بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى ".





البعض فسّر تغريدة صلاح عبد لله بإسقاط على الفنانة إليسا التي أعلنت اعتزالها ثم غرّد عشرات النجوم يطالبونها بالتراجع عن هذا القرار.





يستأنف الفنان صلاح عبد الله تصوير مسلسله الجديد "روحين فى زكيبة" خلال الأيام القادمة .



