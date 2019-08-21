أمير عزمي يكشف عن سبب استقالته الأولى من تدريب الزمالك.. فيديو

كشف أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استقالته الأولى من تدريب الفريق خلال تولي السويسري جروس.
وقال أمير عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يجب أن يُقال لي سنأتي بأحد يساعدك، لتعمل 3 أيام والمساعد الآخر 3 أيام، وسيكون مع اللاعبين المستبعدين".
وأكمل أمير عزمي مجاهد، : "جروس تحدث معي في الطائرة وقال إن هناك تفكيرا بوجود مساعد معي بنفس المنصب، قلت له بالتوفيق سأرحل، فرفض وقال لي بدأت المشوار معي وستنهيه".
وأضاف أمير عزمي مجاهد،: "خالد جلال من أفضل المدربين لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف المحيطة به، جنش كان 50% من قوة الزمالك وباقي النسبة تتوزع على اللاعبين".