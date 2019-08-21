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رياضة

حازم إمام يشعل إنستجرام في أحدث ظهور له.. شاهد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:28 ص
حازم امام
حازم امام
شروق حمدى
نشر حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام". 

وظهر حازم إمام في الصورة أثناء قضاء عطلته الصيفية مرتديا قميص لبنى ونظارة شمس.

وتفاعل متابعو حازم إمام مع الصورة، معلقين "التعلب، المحترم، امبراطور الزمالك، نجم مصر".

يُذكر أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق أعلن استقالته من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد خسارة المنتخب الوطنى أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب حازم إمام من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: "‏بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة.. وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".

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