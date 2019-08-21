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رياضة

أيمن حافظ يرد على أمير عزمي مجاهد: شرف ليا إني أهلاوي.. وفخور بثقة رئيس الزمالك.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:56 ص
صدى البلد
محمد رشاد
تحدث أيمن حافظ المنسق العام السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمته مع أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالنادي.

وقال أيمن حافظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كان في سوء تفاهم بيننا، علاقتنا كويسة جدًا، الشيطان دخل بيننا وحصلت حاجة مش كويسة بيني انا وامير لكن انتهت سريعًا".

وتابع أيمن حافظ: "خالد جلال استدعاني وأخبرني بمغادرة حازم امام للمحاضرة بدون إذن وطلب مني عدم الحديث في أي شئ، حاولت ادور على حازم إمام واكلمه لكن مردش عليا، من واجبي كلمت أمير مرتضى المشرف على الفريق واخبرته بالي حصل".

وأوضح أيمن حافظ "أمير بيقول اني أهلاوي، شرف ليا إني أهلاوي، أعمل طوال حياتي في المنتخبات بمختلف أعمارها السنية ولم أسبب أي مشكلة، اشتغلت بكل حب واخلاص داخل نادي الزمالك وفخور بثقة رئيس النادي لي".

وأضاف أيمن حافظ "حصلت مشادات قد كدة مليون مرة ومحدش عرف عنها حاجة، عمري ما كلمت رئيس الزمالك بشكل مباشر طوال عملي مع النادي".

واختت أيمن حافظ تصريحاته "أمير صديق لي وعلاقتي به جيدة للغاية وما حدث انتهى سريعًا".

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