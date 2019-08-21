مقتل 13 سائحاً صينياً في حادث حافلة في لاوس

قالت سفارة الصين في فينتيان، عاصمة لاوس، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 31 آخرين، عندما انزلقت حافلة تقل سائحين صينيين من على أحد الطرق في لاوس.





وكان على متن الحافلة 44 صينيا و2 من لاوس، هما السائق والمرشد السياحي، عندما انزلقت وسقطت بأحد الأودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لتبدأ بعدها عملية إنقاذ في منطقة جبلية وعرة.





وكانت الحافلة متوجهة من فينتيان إلى لوانج برابانج، وهي العاصمة القديمة لـ لاوس وأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي وتعد مقصدا شهيرا للسائحين على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة.





وذكرت السفارة الصينية في بيان عبر موقعها على الإنترنت أن فريقا طبيا صينيا، كان في لاوس ضمن تدريب مشترك على المساعدات الإنسانية، ساعد في جهود الإنقاذ.



