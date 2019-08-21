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أخبار العالم

مقتل 13 سائحاً صينياً في حادث حافلة في لاوس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:38 ص
تعبيرية
تعبيرية
رويترز
قالت سفارة الصين في فينتيان، عاصمة لاوس، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 31 آخرين، عندما انزلقت حافلة تقل سائحين صينيين من على أحد الطرق في لاوس.

وكان على متن الحافلة 44 صينيا و2 من لاوس، هما السائق والمرشد السياحي، عندما انزلقت وسقطت بأحد الأودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لتبدأ بعدها عملية إنقاذ في منطقة جبلية وعرة.

وكانت الحافلة متوجهة من فينتيان إلى لوانج برابانج، وهي العاصمة القديمة لـ لاوس وأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي وتعد مقصدا شهيرا للسائحين على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة.

وذكرت السفارة الصينية في بيان عبر موقعها على الإنترنت أن فريقا طبيا صينيا، كان في لاوس ضمن تدريب مشترك على المساعدات الإنسانية، ساعد في جهود الإنقاذ.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد السائحين الصينيين الذين زاروا لاوس في السنوات القليلة الماضية زاد مما يزيد على نصف مليون في 2015 إلى 600 ألف في 2017 ثم ما يربو على 800 ألف في 2018.

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