في ذكرى ميلاده.. تعرف على عدد زيجات عزت أبو عوف| نوستالجيا

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذى قدم كثير من الأعمال السينمائية التى تعد علامة فى تاريخ السينما والفن بشكل عام، وهو من الفنانين الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم بحروف من النور فى سماء الإبداع.



نرصد 16 معلومة عن عزت أبو عوف:



1 - توفى الفنان عزت أبو عوف عن عمر ناهز 71 عاما.



2 - اسمه الحقيقي عزت أحمد شفيق أبو عوف.



3 - من مواليد القاهرة منطقة الزمالك لعام 1948.



4 - كانت بدايته الفنية مع أخواته من خلال فرقة "فور إم" التي ساهمت فى شهرته برفقة شقيقاته الأربعة، ووقتها اكتشف كثيرا من المطربين وعلى رأسهم محمد فؤاد.



5 - تخرج في كلية الطب لكنه عمل في التمثيل وأول أعماله عام 1992.



6 - قدم 77 فيلما.



7 - قدم 99 مسلسلا تليفزيونيا و7 مسلسلات إذاعية.



8 - وقدم 4 مسرحيات.



9 - كما وضع الموسيقى التصويرية لـ 7 أعمال فنية.



10 - طلب عزت أبو عوف فى وصيته أن تحرق كل أفلامه دون ذكر السبب، وأعلن ذلك أثناء أحد تكريماته.



11 - تزوج مرتين، المرة الأولى من الراحلة فاطيما والتى تعرف عليها وعمرها 15 عاما، والمرة الثانية من مديرة أعماله أميرة.



12 - لديه ابن يدعى كمال وابنته هي المخرجة مريم أبو عوف.



13 - ترأس مهرجان القاهرة السينمائى لأكثر من دورة سينمائية.



14 - تم تكريمه فى عدد من المهرجانات المصرية والعربية ووصل عددها لعشرة تكريمات.



15 - آخر ظهور له كان من خلال أحد إعلانات شبكات المحمول، وظهر برفقة الفنان عمرو دياب.



16 - آخر أعماله الفنية التى لم تخرج للنور فيلم "كل سنة وانت طيب" مع الفنان تامر حسنى.