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رياضة

محمد الجارحي يهنئ عمرو الجنايني برئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:12 ص
صدى البلد
نور عادل
هنّأ محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عمرو الجنايني، على توليه مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بعد اعتماده من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب محمد الجارحي عبر حسابه على فيس بوك: "أتمنى التوفيق للصديق العزيز عمرو الجنايني في مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد ترشيحه واعتماده من الفيفا رسميا اليوم".

وأضاف محمد الجارحي: "عرفناك عمرو الجنايني المشجع المتعصب ولكن أيضا نعرفك كادر إداري محترف يستطيع إنجاز الكثير في اتحاد الكرة بمعاونة أخي وصديقي العزيز محمد فضل خلال المرحلة المقبلة، والآن ننتظر منك أن تخلع عباءة المشجع وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع خلال هذه الفترة التي تتولى فيها تسيير شئون كرة القدم المصرية.

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