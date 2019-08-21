روسيا تدعم الهجوم.. الجيش السوري يقترب من السيطرة على خان شيخون.. القوات التركية تعوق تقدم القوات الحكومية

الجيش السوري صعد هجومه في الشمال الغربي أواخر أبريل

الوجود التركي يعقد تقدم القوات الحكومية

الهجمات أودت بحياة المئات وتسببت في نزوح جماعي

وقال المصدر العسكري الموالي لدمشق لرويترز "هناك بعض الجيوب والعبوات الناسفة، توجد قلة ترفض الانسحاب وتريد أن تموت".







وأضاف المصدر أن المدينة باتت تحت سيطرة الجيش بعد أن واجه مقاتلو المعارضة هجوما بتكتيك الكماشة وفروا.

اقتربت القوات الحكومية السورية فيما يبدو من استعادة السيطرة على بلدة خان شيخون الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية منذ عام 2014، وذلك في إطار هجوم كبير تدعمه روسيا لانتزاع آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار الأسد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري موال لدمشق إن مقاتلي الجماعات انسحبوا من خان شيخون الليلة الماضية لكن جماعة المعارضة الرئيسية في المنطقة قالت إن مقاتليها لا يزالون يسيطرون على جزء من البلدة وما زال القتال مستمرا.وستمثل استعادة خان شيخون مكسبا مهما للأسد في منطقة شمال غرب البلاد حيث يصطدم مسعاه لاستعادة "كل شبر" من أراضي سوريا بعقبات منها وجود قوات تركية على الأرض.ولقي قرابة 100 شخص حتفهم في خان شيخون عام 2017 عندما تعرضت البلدة لهجوم بغاز السارين وصف بأنه الأكثر فتكا بالأسلحة الكيماوية في الحرب السورية، ودفع الهجوم الولايات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية ضد قاعدة جوية سورية.وقالت قناة الإخبارية السورية في بث من أطراف خان شيخون إن القوات الحكومية تقاتل المسلحين الذين ما زالوا داخل البلدة بعد أن وسعت القوات نطاق سيطرتها واستعادت طريق سريع يمر عبر المدينة.وقال تقرير الإخبارية إن "الجيش العربي السوري أخد كتل الأبنية في بلدة خان شيخون ويتابع عملياته".وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن مقاتلين من المعارضة انسحبوا من آخر أراض تحت سيطرتهم في محافظة حماة المجاورة، وكذلك من خان شيخون في محافظة إدلب.لكن هيئة تحرير الشام، أقوى جماعة في المنطقة، نفت ذلك قائلة إن المعركة ما زالت مستمرة.وقالت في بيان عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" إن مقاتليها ما زالوا يسيطرون على جزء من خان شيخون ومناطق مجاورة في شمال حماة وإن كانت قد أشارت إلى "إعادة تمركز" في البلدة بعد "القصف الشديد من قبل قوات العدو".وأشارت الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف آخر لمقاتلي المعارضة وتدعمها تركيا، إلى أن قواتها غادرت مواقع بات من العسير تأمين خطوط إمدادها وأعادت الانتشار في مواضع أخرى نتيجة للقصف في منطقة شمال حماة.وأضافت في بيان: "لم يغادر الثوار المقاتلون شبرا من الأرض إلا بعدما أذاقوا العدو فيه بأسا شديدا".وقال المرصد والمصدر العسكري الموالي لدمشق إن مقاتلي المعارضة انسحبوا إلى موقع عسكري تركي في بلدة مورك إلى الجنوب من خان شيخون.وأقامت تركيا، التي تدعم بعض جماعات المعارضة في شمال غرب البلاد، أكثر من عشرة مواقع عسكرية في المنطقة بموجب اتفاقات مع روسيا.ويأتي على رأس أولوياتها منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين، والذين يعيش نحو 3.6 مليون منهم بالفعل في تركيا.وذكر المصدر أن مفاوضات تجري بين تركيا وروسيا بشأن إزالة الموقع التركي.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لن تنقل موقع المراقبة القريب من مورك والذي تعرض رتل تركي حاول الوصول إليه أمس، الاثنين، للهجوم.وصعدت قوات الحكومة العمليات العسكرية على المنطقة الواقعة بشمال غرب البلاد في أواخر أبريل، ضمن هجوم أوقع مئات القتلى وأجبر مئات الآلاف على النزوح صوب الحدود التركية.وهزم الأسد معارضيه في معظم أنحاء البلاد بمساعدة قوات روسية وأخرى مدعومة من إيران.وقالت ريحانة زاور، مديرة قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: "تتكشف الآن في محافظة إدلب الكارثة الإنسانية التي حذرت منها منظمات إغاثية على مدى شهور".وأضاف البيان: "تأثر بالعنف 45 مدرسة على الأقل وأفادت تقارير بتنفيذ 42 هجوما على (منشآت) للرعاية الصحية" منذ بدء أحدث هجوم.وتقول روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين وتركز على المتشددين.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنه يوجد أفراد من الجيش الروسي متمركزين في محافظة إدلب السورية، وإن موسكو تتابع الوضع عن كثب.ونسبت الوكالة إليه قوله إنه سيتم التصدي بقوة لأي هجمات تنفذها جماعات إسلامية متشددة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.وخان شيخون تحت سيطرة مقاتلي المعارضة منذ عام 2014، بينما يرجع وجود المعارضة في حماة إلى الأيام الأولى من الصراع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.واستهدفت ضربة جوية الرتل العسكري التركي أمس الأول، الاثنين، بعد أن دخل تلك الأراضي. وقالت مصادر في المعارضة إن الحكومة السورية هي التي استهدفته.وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن نشر الرتل في سوريا عمل عدواني وأنه دخل البلاد ليساعد المقاتلين في التصدي لتقدم الجيش في خان شيخون.ويقول اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية الذي يدعم المنشآت الطبية في الشمال الغربي، ومقره الولايات المتحدة، إن ما يربو على 730 مدنيا قُتلوا على أيدي القوات الحكومية أو القوات الروسية منذ أواخر أبريل.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن أكثر من 500 مدني لقوا حتفهم في القتال.