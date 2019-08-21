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محافظ بني سويف يتابع القافلة الطبية بجزيرة أبو صالح

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:46 ص
محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع القافلة الطبية بجزيرة أبو صالح
محمد عبد الحليم
يتوجه، صباح اليوم الأربعاء ، المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إلى، جزيرة أبو صالح، التابعة لدائرة مركز ناصر شرق النيل، ليتفقد القافلة الطبية التي يتم تنظيمها، ضمن مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن المحافظة نفذت، 50 قافلة طبية "خلال العشرة شهور الماضية، "تمكنت خلالها من الكشف على 25 ألف حالة بمتوسط 500 حالة في القافلة الواحدة ،حيث يتم تنظيم 5 قوافل طبية في الشهر الواحد في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة ،نساء،أطفال،عظام ،قلب،جلدية).

بينما تم تنظيم، خلال الفترة المذكورة، 20 قافلة لعلاج أمراض العيون، بواقع 2 قافلة شهريًا، والتي تمكنت من الكشف على ما يقرب من 20 ألف حالة، وإجراء 1000 عملية عيون، (مياه بيضاء، مياه زرقاء، قرنية وشبكية)، وذلك بجانب تنفيذ 598 عملية قلب في مختلف النوعيات والتي شملت، (قسطرة تداخلية، ثقب، قلب مفتوح، تركيب دعامات)، وذلك للحالات المرضية التي ليس لها علاج على نفقة الدولة أو مستفيدة من خدمة تأمين صحي.

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