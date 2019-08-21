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تعليم

بعد قليل.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون خامس أيام امتحانات الدور الثاني

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:32 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
محمد شحتة
يدخل بعد قليل، الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، اليوم الخامس من امتحانات نهاية العام في الدور الثاني.

ويؤدي طلاب الأدبي الامتحان في مادتي التفسير، والأدبي والنصوص والمطالعة، ولكل مادة ساعتين للإجابة.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الأحياء في ثلاث ساعات بالفترة الصباحية، ومادة التفسير في ساعتين بالفترة المسائية.

أما طلاب الشعبة الإسلامية، فيؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في ساعتين ونصف الساعة بالفترة الصباحية، ومادة التفسير في ساعتين بالفترة المسائية.

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