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جهاز المخابرات السوداني يحبط تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:06 ص
تهريب كميات كبيرة
تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات
أ ش أ
أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المخابرات العامة في محلية الخرطوم "أنه تم ضبط شاحنتين تحملان 247 برميلا من وقود الطائرات (جيت a)، في شارع المطار، تمهيدًا لتهريبها إلى أحد مصانع الدهانات".

وأكد جهاز المخابرات العامة التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر في الشرطة، تمهيدا لمحاكمة المتهمين.

وقال معتمد محلية الخرطوم رئيس لجنة الأمن اللواء صبري بشرى الشاذلي إن ضبطية وقود الطائرات المهرب تعد سابقة غريبة.

من جانبه، حذر مدير شرطة المحلية اللواء حقوقي عمر ميرغني من مغبة محاولة ضعاف النفوس تهريب السلع الاستراتيجية، التي تؤثر على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن المنظومة الأمنية ولجنة أمن المحلية ستقف حجر عثرة أمام كل من يهدد أمن واستقرار وتقدم البلاد.

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