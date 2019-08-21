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إحباط 6 هجمات وحوادث إطلاق نار جماعية في أمريكا خلال أسبوعين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:42 ص
تأبين ضحايا آل باسو
تأبين ضحايا آل باسو
أحمد سيف الدين
في غضون أسبوعين منذ قام مسلح بقتل 22 شخصًا في إل باسو، قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، إنهم أحبطوا 6 عمليات إطلاق نار جماعية وهجمات يتبني منفذوها فكر قومي يدعو إلي تميز البيض. 

وأكد رجال إنفاذ القانون أن أربعة من تلك الهجمات المحبطة كان يحاول القيام بها رجالًا يتبنون وجهات نظر يمينية متطرفة وأيديولوجيات عنصرية.

ومن بين تلك المخططات التي أحبطتها الشرطة، هجوم كان ينوي تنفيذه مشتبه به يبلغ من العمر 21 عامًا، يُزعم أنه كتب "بيانًا" عنصريًا ضد المهاجرين. 

ويُزعم أن هجومه كان مخطط أن يكون ضد المثليين واليهود، والأمريكيين السود، واللاتينيين والمسلمين.

وأكدت الجارديان البريطانية أن أربعة من المخططين لتلك الهجمات من الرجال البيض في العشرينات من العمر، ويعتقد أن جميعهم باستثناء واحد منهم كانوا مسلحين، بعضهم مزود بأسلحة ثقيلة.

وقال برايان ليفين، مدير مركز دراسات الكراهية والتطرف، إنه غالبًا ما توجد مجموعة من التهديدات العنيفة وهجمات تقليدية محتملة بعد إطلاق نار جماعي كبير. 

قبل مجزرة إل باسو، كشفت الجارديان أن الشرطة في تكساس كانوا قادرين على التدخل وإيقاف إطلاق نار جماعي محتمل بعد أن أبلغت جدة المنفذ. وقالت سينثيا ميلر إدريس ، أستاذة التربية وعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ، إن هذه الأنواع من القصص يمكن أن تحفز الناس على الإبلاغ عن أي نية لأي هجوم محتمل. 

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