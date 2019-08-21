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مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة رابع في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:54 ص
مصرع 3 من أسرة واحدة
مصرع 3 من أسرة واحدة
محمد عبد الحليم
لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث سير، وقع، اليوم، إثر إصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي. 

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وقال مصدر بغرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، إنه تلقى إخطارًا من غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف بورود بلاغًا لشرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة المعنية و6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، من أسرة واحدة، هم: خليفه نصر رمضان، 68 سنة، وزوجته سعاد عبدالستار شمس، 62 سنة، ونجلهما مصطفي خليفة، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، جميعهم يقيمون بمركز ببا ببني سويف، وأصيب آخر "فاقدًا للوعي ولم يستدل على بياناته" باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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