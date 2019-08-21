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رفض استئناف جورج بيل أرفع قس كاثوليكي في العالم يدان بـ الاعتداء الجنسي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:04 ص
الكاردينال جورج
الكاردينال جورج بيل المتهم بالتحرش
أحمد سيف الدين
رفضت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي قدمه أمين الصندوق السابق في الفاتيكان جورج بيل، خلال تواجده في السجن ضد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر جورج بيل، وفقا لما نشرته الجارديان، أشهر المسؤولين الكاثوليكيين الذين أدينوا بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وحُكم على بيل في مارس بالسجن لمدة 6 سنوات، مع عدم الإفراج المشروط لمدة 3 سنوات و8 أشهر. 

ويتهم الكاردينال واسع النفوذ في الفاتيكان، جورج بيل، بارتكاب "مخالفات مروعة" و"اعتداء جنسي وقح وقوي على الضحيتين".

جدير بالذكر أن الكاردينال جورج بيل، كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرنسيس، كما أنه يشارك في عملية انتخاب البابا.

ونفى الكاردينال جورج بيل، رسميا، جميع التهم الموجهة إليه، لكن المحكمة الأسترالية رأت أن هناك أدلة كافية في القضية ورفضت الاستئناف المقدم منه.

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