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فن

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:54 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
أحمد إبراهيم
أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "صلالة" فى سلطنة عمان وكان فى استقباله عدد كبير من الجمهور العمانى الذى يحب اغانيه. 

وقدّم تامر حسني في الحفل عددًا من أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، كذلك بعض الأغاني القديمة مثل "بعيش" و"بطلة العالم في النكد"، كما منح عددًا من الجمهور فرصة الغناء معه على مسرح الحفل.

وانطلقت فعاليات مهرجان صلالة، 11 يوليو الماضي، وتستمر حتى الغد 22 أغسطس.

وتتنوع ‏الفعاليات ‏هذا العام، ما بين العروض الترويجية والعروض الفنية والمسرحية، إلى جانب عروض الليزر، كما يشهد إقامة العديد من ‏الندوات ‏الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية.‏
تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور
تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور
تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور
تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور
تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

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