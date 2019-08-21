تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "صلالة" فى سلطنة عمان وكان فى استقباله عدد كبير من الجمهور العمانى الذى يحب اغانيه.





وقدّم تامر حسني في الحفل عددًا من أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، كذلك بعض الأغاني القديمة مثل "بعيش" و"بطلة العالم في النكد"، كما منح عددًا من الجمهور فرصة الغناء معه على مسرح الحفل.





وانطلقت فعاليات مهرجان صلالة، 11 يوليو الماضي، وتستمر حتى الغد 22 أغسطس.



