إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بمطروح

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه جار العمل على إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة مرسى مطروح.





وأضاف ان ذلك ياتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بتجميع كافة المصالح الحكومية بمكان واحد لتيسير إجراءات المواطنين والتسهيل عليهم .





وأشار إلى أنه تتم حاليا دراسة اختيار موقع مجمع الاتوبيسات بمنطقة الكيلو 4 بمساحة 6 أفدنة على الطريق الدولى مطروح الإسكندرية ، وموقعه خارج الكثافة السكنية .



