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محافظات

إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بمطروح

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:06 ص
إنشاء مجمع للمصالح
إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بمطروح
ايمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه جار العمل على إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف ان ذلك ياتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بتجميع كافة المصالح الحكومية بمكان واحد لتيسير إجراءات المواطنين والتسهيل عليهم .

وأشار إلى أنه تتم حاليا دراسة اختيار موقع مجمع الاتوبيسات بمنطقة الكيلو 4 بمساحة 6 أفدنة على الطريق الدولى مطروح الإسكندرية ، وموقعه خارج الكثافة السكنية .

ووجّه محافظ مطروح بمراعاة بعد التوسع والزيادة السكانية فى المستقبل، وكذلك أعداد المديريات والمصالح الحكومية واعداد الموظفين والمترددين على تلك المصالح لإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم .

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