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مرأة

بدون مسكنات.. حاربي آلام الجسم بـ 7 حيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:09 ص
الم الجسم
الم الجسم
لمياء الياسين
عند الشعور بالألم يلجأ الكثيرون إلى تناول المسكنات المعتادة وبجرعات عالية مما يزيد من احتمالية إصابتهم بنزيف المعدة.

وإليك علاجات طبيعية يمكن أن تحل محل المسكنات، أبرزها يقدمه موقع "powerofpositivity"، فيما يلي:

1-خل التفاح
يساعد في تخفيف التهاب المفاصل وآلام العضلات طفيفة وذلك بمزج ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء يوميًا 

2-زيت اللافندر الأساسي

رائحة اللافندر تقلل من كمية مسكنات الألم اللازمة للنساء اللائي يعانين من آلام المخاض الشديدة عند الولادة.

3- قرنفل
يمكن أن يساعد زيت القرنفل الأساسي في صحة الفم ويمكن أن يخفف أيضًا من ألم الأسنان. إذا لم يكن لديك زيت القرنفل مفيد ، يمكنك أيضًا استخدام القرنفل الكامل الخام للمضغ. تحتوي القرنفل على الأوجينول وهو مخدر طبيعي.

4-الكركم
يتمتع الكركم بإمكانيات ممتازة ليكون مسكنًا للألم فعال مثل الأسبرين والأدوية الأخرى التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. هذه المسكنات الطبيعية يمكن أن تستخدم لتخفيف آلام المفاصل.

5 -عصير التوت البري
يساعد تناوله في القضاء على عدوات المثانة البسيطة 

6-نعناع
كمسكن للألم ، يمكن لشاي النعناع أن يساعد في التهاب الحلق. النعناع مفيد أيضًا لعدم الراحة في المعدة والصداع وآلام العضلات البسيطة. ويعتقد أن المنثول في النعناع يمنع الأعصاب من الاستجابة للمنبهات المؤلمة.

7-عسل صافي
يساعد العسل على تلطيف التهاب الحلق فهو لديه خصائص ممتازة مضادة للالتهابات. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل عملية الشفاء الطبيعية للجسم.

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