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فن

حسن الرداد يلفت الأنظار في أحدث ظهور له عبر انستجرام

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:46 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
شروق حمدى
نشر الفنان حسن الرداد عبر story حسابه الشخصى على "انستجرام" صورة جديدة ظهر فيها بتي شيرت كت، بعد انتهائه من التدريبات الرياضية فى الجيم .

وعلق حسن الرداد على الصورة : السعادة بعد الجيم .

ويذكر أن أحدث أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، والذي تم عرضه في السباق الرمضانى الماضي وحقق نجاحا كبيرًا خلال عرضه.

وشارك حسن الرداد في بطولة المسلسل سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، إيناس كامل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من إنتاج ممدوح شاهين. 

جدير بالذكر أن الزوجة الـ18 "تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال وإخراج مصطفى فكري.

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