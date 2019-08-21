ترامب يتهم اليهود الأمريكيين بالجهل والخيانة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للديمقراطيين ووصفهم بالجهل أو عدم الولاء- على حد تعبيره-.





جاءت هذه التصريحات، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم إشتعال الهجوم على النائبيتين الديمقراطيتين إلهان عمر من مينيسوتا ورشيدة طليب.





واعترض دونالد ترامب- الذي شجع إسرائيل مؤخرًا- على منع زيارة طليب لفلسطين لرؤية عائلتها في الأراضي المحتلة، وذلك بعد أن انتقدت عضوات الكونجرس حكومة بنيامين نتنياهو لحرمانهم من الزيارة.





ووصف دونالد ترامب، إلهان عمر بأنها "كارثة" لليهود، وأكد أنه لا يتأثر بالدموع التي ذرفتها رشيدة طليب، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، تحدثت فيه عن قرارها بعدم السفر إلى إسرائيل لرؤية جدتها العجوز، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة.





وقال دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض إن تصويت اليهود الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي يعتبر خيانة وعدم ولاء، وإنتقد دفاعهم عن العضوتين.



