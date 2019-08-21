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أخبار العالم

أستراليا تنضم إلى القوة البحرية لحماية الناقلات في مضيق هرمز

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:19 ص
ا سكوت موريسون
ا سكوت موريسون
رويترز
قال رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون اليوم الأربعاء إن بلاده وافقت على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز.

وأضاف سكوت موريسون في مؤتمر صحفي "هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديدا لمصالح استراليا في المنطقة".

وقال سكوت موريسون"رأت الحكومة أن من مصلحة استراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".

وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية أن كانبيرا سترسل فرقاطات وطائرات استطلاع إلى المنطقة.

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