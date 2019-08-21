كارول سماحة تطرح برومو جديدًا لـ فيلم بالصدفة.. فيديو

طرحت المطربة كارول سماحة برومو دعائيًا جديداً لفيلمها "بالصدفة" وذلك تمهيداً لعرضه فى 26 سبتمبر المقبل.



وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض لعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها.



فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.



