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تعليم

‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:05 ص
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر
محمد شحتة
‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 موضوع مهم تفاصيله تشغل حاليا خريجي طلاب الثانوية الازهرية 2019 ، الذين يبحثون عن مكان لهم في كليات جامعة الازهر.

وبالتزامن انطلاق اعمال تنسيق الثانوية الازهرية 2019 ، كشف الدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن تفاصيل إدراج ثلاثة معاهد فنية فوق متوسطة في تنسيق العام الجديد بجامعة الأزهر.

وقال الشربيني لصدى البلد، أنه بالتزامن مع بدء تنسيق الثانوية الازهرية 2019 ، وافق المجلس الأعلى للأزهر ، على تفعيل العمل بمعهد إعداد فني مختبرات، معهد فني التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات" بكليات العلوم للبنين والبنات في جامعة الأزهر.

وأضاف، أن المعاهد ستكون متاحة للبنين والبنات على النحو التالي: كلية العلوم للبنين بالقاهرة، كلية العلوم للبنات بالقاهرة، كلية العلوم للبنين بأسيوط، ولكل كلية مذكورة فرع لكل معهد من المعاهد الثلاثة الجديدة داخل أروقة الكلية، منوها أنه لم يحدد بعد المجموع الذي يشترط للإلتحاق بهذه المعاهد وسيتم ذلك بعد معرفة الأعداد والمؤشرات المتوقعة للراغبين في الإلتحاق بها ومن ثم تحديد المجموع المناسب لهذه الأعداد.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن إدراج الثلاثة معاهد في رغبات تنسيق الثانوية الازهرية 2019 المفتوح حاليا، مرجحا أن يتم إدراج المعاهد في الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق، منوها أن الطالب له أن يغير رغباته في المرحلة الثانية ويعدلها إلى المعاهد وكذلك له الحق في التحويل قبل بدء الدراسة من الكلية إلى المعهد.

وأوضح، أن الدراسة بهذه المعاهد لمدة سنتين وبعدها يحصل الخريج من المعاهد الثلاثة على تكيف مباشر للعمل الحكومي، ومن المقرر أن يقبل في المعاهد حوالي 200 طالب في كل معهد، علما بأن كل كلية تحدد الأعداد بنفسها.

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رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق 2019

3 معاهد فنية جديدة بجامعة الأزهر بدءا من العام الجديد

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